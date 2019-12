Kevin Conroy vuole essere di nuovo Bruce Wayne in un live-action di Batman Beyond

Dopo essere stato la voce di Batman nell'acclamata serie televisiva animata, l'attore Kevin Conroy è pronto al grande passo: la star infatti vorrebbe riprendere il suo ruolo di Bruce Wayne in un eventuale lungometraggio live-action di Batman Beyond.

Conroy ha doppiato Bruce Wayne/Batman per oltre 25 anni e nei prossimi giorni farà finalmente il suo debutto live-action grazie al crossover televisivo Crisis on Infinite Earths, nel quale interpreterà la versione Kingdom Come dell'Uomo Pipistrello. Ma adesso che ha provato il gusto di stare anche davanti alla cinepresa, ne vuole ancora.

E' un periodo particolarmente florido per il personaggio, che è interpretato anche da Iain Glenn nella serie tv Titans e avrà il volto di Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves, e anche per questo Conroy vorrebbe approfittarne:

"Ho avuto un'idea fantastica" ha dichiarato l'attore in una recente intervista. "Mentre stavo girando Crisis, mi sono ritrovato a pensare al vecchio Bruce Wayne di Batman Beyond. Non è così vecchio in questa serie - Bruce Wayne in Batman Beyond ha circa 80 anni - ma anche qui è limitato nella sue capacità fisiche, in un certo senso. Non è completamente abile, diciamo. Da questo punto di vista è come il vecchio Bruce Wayne in Batman Beyond. E per interpretarlo ho usato la voce del vecchio Bruce Wayne di Batman Beyond. Stavo pensando, quindi, che sarebbe molto bello fare un film simile. Mi piacerebbe."

E voi che ne pensate della possibilità di un adattamento live-action di Batman Beyond? Magari come una delle prossime serie per HBO Max? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Crisis e al logo ufficiale della serie.