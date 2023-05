Kevin Costner dimentica Yellowstone: l'attore inizia le riprese di Horizon: Parte Due

Mentre aumenta l'incertezza sul futuro di Yellowstone, l'attore, produttore e regista Kevin Costner ha dato il via alle riprese di Horizon: Parte Due, secondo capitolo del suo nuovo mastodontico film western da undici ore suddiviso in quattro capitoli.

Le foto dietro le quinte condivise su Instagram e disponibili nel link della fonte mostrano il lavoro in corso nello stato dello Utah per la seconda puntata del film Horizon, che Costner co-scrive, produce, dirige e interpreta: i lavori per la prima parte, iniziati nell'agosto 2022, sono già terminati, e Costner prevede di realizzare back-to-back anche le riprese di Horizon 3 e Horizon 4. Il film, descritto come il progetto dei sogni di Kevin Costner, rappresenterà il grande ritorno dell'autore dietro la macchina da presa a vent'anni esatti dal suo ultimo film Open Range (2003) e racconterà una storia destinata a svilupparsi in un arco di tempo di quindici anni, sia prima che dopo la Guerra Civile e l'esplorazione della frontiera del West americano.

"L'espansione dell'America verso l'Ovest è stata irta di pericoli e intrighi, dagli elementi naturali alle interazioni con le popolazioni indigene che vivevano in quei territori, ed è stata possibile solo attraverso la determinazione e, spesso, la spietatezza di coloro che l'hanno vissuta", ha dichiarato Costner al momento dell'annuncio del progetto. "'Horizon' racconta la storia di quel viaggio in modo onesto e diretto, evidenziando i punti di vista e le conseguenze delle decisioni di vita e di morte dei personaggi".

Nel frattempo, però, tutto tace sul fronte di Yellowstone 5: la serie ha mandato in onda il suo finale di mid-season all'inizio di quest'anno e, all'epoca, il grande ritorno dei nuovi episodi era atteso per quest'estate. Tuttavia le riprese degli episodi inediti non sono ancora iniziate, con tante indiscrezioni emerse che hanno parlato di grandi drammi dietro le quinte, in particolare per quanto riguarda i rapporti tra Costner e il creatore della serie Taylor Sheridan, che sarebbero tesissimi.

L'unica cosa certa, a questo punto, è che con Kevin Costner impegnato sul set di Horizon per Yellowstone 5 l'orizzonte appare sempre più lontano.