Da Kevin Costner a Mahershala Ali: scopriamo quali sono gli attori più pagati della TV

La curiosità su certi argomenti c'è sempre, e i salari degli attori, specialmente di quelli più famosi sono facilmente uno degli oggetti di conversazione più interessanti per gli appassionati di intrattenimento... Vediamo allora quanto porterebbero a casa star della TV (e non solo) come Kevin Costner o Mahershala Ali.

Il sito Variety è andato dietro le quinte di alcuni degli show televisivi più "in" degli ultimi anni, e ha parlato con diverse fonti al fine di dipingere un quadro piuttosto rappresentativo di un particolare aspetto molto caro alle produzioni: i salari degli attori.

E se, negli ultimi anni, sembra sia generalmente diminuito il compenso del cast di una serie tv (rispetto, ad esempio, ai tempi delle ultime stagioni di show di successo come Friends o The Big Bang Theory), è vero anche che sta cambiando il modello di selezione e retribuzione.

"Adesso c'è un maggiore scarto tra le star della serie, i vari numeri 1 e 2 dello show, e il resto del cast, il 3, il 4, il 5..." ha spiegato un insider, facendo notare alla fine quella che ormai è una vera e propria tendenza, ovvero puntare a uno o due grandi nomi (che avranno giocoforza un compenso maggiore) e poi puntare ad attori meno conosciuti (e meno costosi) per formare il resto del cast "Credo che tutto questo abbia a che vedere con la sovrasaturazione dei salari per le serie tv. E credo che un sacco di produzioni si siano rese conto che possono pagare profumatamente una o due star, ma non sei o sette di loro".

Sembra infatti che, nei casi in cui il budget è maggiore, si possa andare da 750,000 dollari a 1 milione per episodio per le star più grandi, con il gradino successivo che va al massimo dai 600.000 dollari agli 800.000 dollari.

Tra i nomi che più sembrano aver beneficiato di questo modus operandi troviamo ad esempio Kevin Costner per Yellowstone (1.3 milioni), Mahershala Ali per The Pilot (1.3 milioni), Michael Keaton per Dopesick (1 milione), Will Ferrell e Paul Rudd per The Shrink Next Door (1 milione a testa) o altre star dell'universo televisivo di Tye Sheridan, come Helen Mirren e Harrison Ford per 1923 (1 milione ciascuno) o Sylvester Stallone per Tulsa King (anche lui 1 milione).

Di contro, quasi tutti i membri del cast principale di The Umbrella Academy (Tom Hopper, David Castañeda, Robert Sheehan, Justin H. Min Aidan Gallagher e Emmy Raver-Lampman) guadagnerebbero intorno ai 200.000 dollari per episodio, o la star di Bridgerton Jonathan Bailey che, per Fellow Travelers, prenderebbe sui 225.000 dollari, poco meno della co-star Matt Bomer (300.000).

