Kevin Costner, matrimonio finito: l'ex-moglie è andata via di casa!

Continua la vicenda che riguarda il divorzio di Kevin Costner e Christine Baumgartner, con le ultime indiscrezioni sui piani della donna dopo le immagini dei furgoni atti al trasloco trapelate qualche giorno fa. Secondo una fonte di People, la Baumgartner vivrà, almeno nel prossimo futuro, in un edificio diviso della stessa proprietà.

Dopo avervi riportato i motivi per cui Kevin Costner ha deciso di lasciare Yellowstone, torniamo a parlare della vita privata dell’attore con gli ultimi sviluppi sul divorzio con la quarantanovenne californiana.

Una fonte anonima avrebbe rivelato a People le prossime mosse della donna in seguito all’allontanamento dall’ormai ex marito: “Christine sta seguendo il consiglio legale previsto dall’accordo prematrimoniale e sta lasciando la casa di famiglia per andare a vivere in una casa più piccola nella proprietà, usata finora come alloggio per il personale. È una soluzione temporanea. Sta cercando un’altra casa. Per ora sta rimanenndo nell’area per non influenzare la vita dei bambini. In autunno loro torneranno a scuola con i loro amici e Christine sta cercando di mantenere il tutto il più normale possibile. La sua sola preoccupazione riguarda i bambini”.

Nel corso degli ultimi mesi uno dei problemi principali della separazione è stato proprio il trasferimento della Baumgartner, che comunque era legata dall’accordo a lasciare la proprietà di Santa Barbara 30 giorni dopo aver presentato i documenti per il divorzio ricevendo però dal giudice la possibilità di rimandare il trasferimento al 31 luglio.

