Kevin Costner non tornerà per il finale di Yellowstone: la delusione di Taylor Sheridan

Solo ieri vi riportavamo la notizia della data di inizio riprese degli episodi finali di Yellowstone, che dovranno chiudere l'arco narrativo della famiglia Dutton e specialmente quello di John Dutton, ambientato ai giorni nostri. Tuttavia, nonostante i tentativi di riconciliazione attuati, Kevin Costner non farà ritorno nei panni del personaggio.

La potenziale uscita di Costner dalla serie aveva già suscitato molte speculazioni e titoli di giornale, in quanto era stato riferito che conflitti di programmazione e contrattuali stavano causando ritardi nelle riprese di altri episodi. Secondo quanto riportato in precedenza, Costner avrebbe voluto dedicare solo una settimana alle riprese del secondo gruppo di episodi della quinta stagione, rispetto ai 50-65 giorni che erano stati necessari in passato.

Alla fine le voci sull'assenza di Costner negli episodi finali si è rivelata fondata.

"Sono deluso", ha dichiarato il creatore della serie Taylor Sheridan. "Tronca la chiusura del suo personaggio. Non la altera, ma la tronca... Non metterò in scena incidenti d'auto. Se il destino di [Dutton] gonfia l'ego di [Costner] o lo insulta, è un danno collaterale che non considero per quanto riguarda la narrazione".

"La mia opinione su Kevin come attore non è cambiata", ha continuato Sheridan. "La sua creazione di John Dutton è simbolica e potente... e non ho mai avuto un problema con Kevin che io e lui non potessimo risolvere al telefono. Ma una volta che gli avvocati vengono coinvolti, le persone non possono parlare tra loro e iniziano a dire cose non vere e a cercare di scaricare la colpa in base a come la stampa o il pubblico sembrano reagire. Lui si è preso un bel po' di questa colpa e non credo che qualcuno se la meriti. Il suo film sembra essere una grande priorità per lui e vuole spostare la sua attenzione su quello. Spero proprio che [il film] ne valga la pena e che sia un buon film".

Con l'inizio delle riprese fissato per la primavera del prossimo anno, Paramount ha anche potuto confermare la data d'uscita di questa seconda parte della Stagione 5, che sarà l'ultima per Yellowstone: novembre 2024.