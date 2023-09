Kevin Costner, quando guadagna oggi la star di Yellowstone?

Kevin Costner ha rifiutato ben 24 milioni di dollari per Yellowstone 5 e per le stagioni successive; la scelta può sembrare incomprensibile, eppure, considerando il suo salario presente passato, realizziamo che probabilmente non avrà problemi economici ancora a lungo. A proposito, quanto guadagna oggi l'attore?

Stando ai documenti presentati in tribunale, Kevin Costner ha un guadagno annuo di 19 milioni di dollari; tornando a Yellowstone, l'incasso è di circa 1,3 milioni di dollari a episodio.

Considerando che la quarta stagione dello show, per esempio, comprende un totale di 10 episodi, ne deriva un ammontare di 13 milioni; sommati alle precedenti tre stagioni (rispettivamente 9, 10 e ancora 10 episodi), la somma raggiunge l'esorbitante cifra di 50 milioni.

Il patrimonio complessivo? 250 milioni. Ecco perché l'attore rientra tra i più pagati al mondo, insieme ad altri professionisti come Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., Bradley Cooper e Will Smith.

Classe '55, Kevin Michael Costner viene ricordato per svariati progetti cinematografici (Il grande freddo, Fandango, Balla coi lupi, Uno di noi) e televisivi (Storie incredibili, Hatfields & McCoys, Yellowstone), alcuni dei quali hanno conseguito importanti riconoscimenti: basti pensare ai Premi Oscar o ai Golden Globe (Balla coi lupi); inoltre, Costner ha ottenuto due Golden Globe e un Premio Emmy come miglior attore in una mini-serie o film e come miglior attore in una serie drammatica (Hatfields & McCoys nel primo caso, Yellowstone nel secondo).

E i suoi progetti non terminano qui: dopo aver definitivamente abbandonato lo show creato da Taylor Sheridan e John Linson, Kevin Costner ha iniziato le riprese di Horizon: Parte Due.