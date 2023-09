Kevin Costner ha rifiutato 24 milioni di dollari per Yellowstone 5 e nuove stagioni

Il divorzio tra Kevin Costner e Yellowstone è ufficiale e in queste ore l'autore e protagonista della serie tv nei panni dell'iconico John Dutton è tornato a parlare del conflitto con lo showrunner Taylor Sheridan.

Secondo fonti vicine all'attore contattate da Deadline in queste ore, infatti, Kevin Costner avrebbe rifiutato la bellezza di 24 milioni di dollari per continuare a recitare in Yellowstone, un cachet da sogno che sarebbe stato il più alto nella storia della televisione e che avrebbe riguardato non solo la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone, ma anche le future stagioni 6 e 7, originariamente nei piani del creatore della saga Taylor Sheridan prima della fine dei rapporti professionali con la star. Tuttavia, questa paga da capogiro - il doppio rispetto ai 12 milioni offerti inizialmente per Yellowstone 5: Parte 2 - non è stata sufficiente per salvare Yellowstone dal finale anticipato, resosi necessario dopo l'addio del protagonista anche a causa di divergenze creative.

Secondo quanto rivelato dallo stesso Kevin Costner, infatti, la produzione avrebbe cercato di 'complicargli le cose' per quanto riguarda la realizzazione di Horizon: An American Saga, il nuovo epocale western da undici ore (suddiviso in quattro film) sul quale la star ha iniziato a lavorare negli scorsi mesi: le due parti non sono riuscite a trovare un compromesso per permettere a Kevin Costner di girare gli episodi rimanenti di Yellowstone e poi continuare le riprese di Horizon, ed è stato questo uno dei motivi principali della separazione.

Nel frattempo, non è dato sapere quando e in che forma uscirà Yellowstone 5: Parte 2.