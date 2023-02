Kevin Costner si unisce a TikTok: 'Oggi mi sento giovane'

Kevin Costner, attore che ha partecipato a opere del calibro di Fandango, Balla coi lupi e Yellowstone, ha appena compiuto un passo inaspettato: iscriversi a TikTok, dove gli utenti non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà il celebre personaggio di Lynwood.

L'annuncio è arrivato su Twitter, dove Costner ha pubblicato una sua foto da giovane con la seguente descrizione: "Oggi mi sento giovane... ho creato un profilo @tiktok_us. Se anche tu sei iscritto, seguimi". Per il momento ha pubblicato un unico video, in cui Costner apre una scatola ed estrae il trofeo al suo interno: "Sto aprendo un pacco speciale del @goldenglobes per il mio primo TikTok" scrive, "grazie a tutti per il supporto".

L'attore ha infatti vinto il premio come miglior attore protagonista per il suo ruolo in Yellowstone (dove recita nei panni di John Dutton), pur ammettendo che guardare la cerimonia da casa non è certo stata la stessa cosa. "È incredibile averlo qui con me, non ci sono metri di paragone. Mia moglie ha fatto una notte per noi, con tutti quei palloncini, e ora stringo finalmente il trofeo tra le mani. Sono così fiero di aver scoperto il cinema nella mia vita. Hanno fatto davvero la differenza, e, se non avessi intrapreso questa carriera, non saprei dire cosa avrei fatto altrimenti". E i fan della serie non potrebbero essere più felici: Cole Hauser ha confermato che le stagioni 6 e 7 di Yellowstone si faranno.

Inoltre, i progetti dell'attore non terminano certo qui: Kevin Costner sarà regista e interprete nel nuovo film western Horizon.