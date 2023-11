Kevin Costner, dopo Yellowstone e Horizon la star lancia una marca di caffè

Kevin Costner torna a fa parlare di sé a prescindere dai suoi ruoli cinematografici grazie a una nuova collaborazione commerciale che lo vedrà protagonista nel mercato del caffè. La star di Hollywood ha firmato infatti un accordo per fare da testimonial a una miscela ispirata direttamente all’epopea western americana.

Dopo aver riportato la conferma che Kevin Costner non tornerà in Yellowstone, torniamo a parlare del protagonista di Waterworld per anticipare la sua collaborazione con la Green Mountain Coffee Roaster, un’azienda distributrice di caffè e della prima varietà ispirata direttamente dall’attore: Horizon Blend da Kevin Costner che uscirà nel prossimo mese.

Secondo l’azienda, la miscela sarà caratterizzata da una tostatura scura audace e affumicata, ispirata al West americano, mentre Costner, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto raccontare questa sua nuova avventura come testimonial: “Insieme al team di Green Mountain Coffee Roasters abbiamo intrapreso un viaggio di esplorazione, sperimentando vari concetti. Sono stati in grado di guidarmi attraverso un processo in cui la mia opinione è stata apprezzata e incorporata. È stato il risultato migliore che potessi immaginare”.

A quanto pare, infatti, l’attore avrebbe lavorato con la Green Mountain non solo promuovendo il nome, ma creando il suo personale mix basandosi sui suoi gusti personali.

Queste le parole di Becky Opdyke, dirigente della sezione marketing: “Kevin è un’icona dentro e fuori lo schermo, Sia che crei e condivida storie attraverso il cinema e la televisione, sia che si impegni per la conservazione dell’ambiente, si dedica completamente alle sue passioni. Siamo entusiasti di collaborare con lui e di co-creare una miscela che celebri la dedizione ai nostri mestieri”.

Il nuovo caffè prenderà il nome dal prossimo progetto cinematografico di Kevin Costner, diviso in due atti e che potremo vedere al cinema nell’estate 2024, Horizon: An American Saga.

