Kevin Feige su Agatha Harkness:'Un giorno tornerà nell'MCU'

Kevin Feige è stato recentemente intervistato da Rotten Tomatoes e tra le varie dichiarazioni rilasciate ha confermato che Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Kathryn Hahn in WandaVision, tornerà prima o poi nel Marvel Cinematic Universe. E probabilmente non dovremo aspettare troppo tempo per questo ritorno.

"Un giorno. Molto presto. Vedrete Kathryn Hahn in Knives Out 2, quindi forse un assortimento di altre cose. Ma all'interno dell'MCU non potrà che arrivare abbastanza presto. Mettiamola così" ha dichiarato Feige.

Che sia Doctor Strange 2 il film ideale per il ritorno di Agatha Harkness? Nonostante sia il personaggio di Benedict Cumberbatch il protagonista, in Doctor Strange 2 apparirà anche Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) con la quale Harkness ha appena avuto un faccia a faccia in WandaVision.

Kathryn Hahn è stata una delle rivelazioni in WandaVision; nonostante fosse conosciuta per le sue qualità all'interno di un genere come la commedia, Hahn ha stupito i fan e la critica per la padronanza con la quale ha interpretato un personaggio estremamente complicato come quello di Agatha Harkness.



In ogni caso le parole di Kevin Feige devono far riflettere. Tra l'altro il boss Marvel pare che abbia adottato una nuova politica contrattuale per le star, che sembrano voler tutte lavorare per lui.



Di recente Feige ha ricordato Richard Donner, uno dei registi più importanti nella creazione di quella cultura pop anni '80 amata ancora oggi.