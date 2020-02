Kevin Feige è doppia Thanos ne I Simpson: con lui anche Cobie Smulders e i fratelli Russo

Nei Simpson avevamo già visto un crossover tra Fox e Marvel nella gag del divano con Thanos, ma stavolta Matt Groening si è superato, dedicando un intero episodio ai supereroi di Stan Lee: ecco comparire Kevin Feige nel ruolo del super-villain Chinos, parodia di Thanos, Cobie Smulders e i fratelli Russo.

Le immagini e la clip sono una speciale anteprima, distribuita dalla stessa Fox, di Bart the Bad Guy che sarà distribuito negli States questa settimana: nell'episodio crossover Bart dovrà fare i conti con gli inaspettati sviluppi degli eventi narrati nella saga dei Vendicatori e non esiterà ad usare ogni mezzo a sua disposizione per risolvere il conflitto.

Nell'episodio (foto in calce) ci saranno anche Joe ed Anthony Russo, che interpreteranno due produttori del franchise cinematografico, Cobie Smulders nei panni della super-eroina Hydrangea (a metà tra Poison Ivy e Groot) e Taran Killam che vestirà i panni di Airshot, ispirato al personaggio di Jeremy Renner.

La clip inizia con l'intera città di Springfield riunita al cinema per assistere all'ultima avventura dei supereroi, riprendendo lo scontro tra Thanos, Iron Man, i Guardiani della Galassia e Doctor Strange per impedirgli di collezionare... le "App dell'Infinito"!

L'episodio andrà in onda domenica 1 marzo, ma purtroppo dovremo aspettare ancora qualche mese prima del doppiaggio in italiano.

I fumetti fanno la loro prima appropriazione al fianco della famiglia più gialla d'America già nella seconda stagione grazie all'Uomo Fumetto, ma pian piano quello che nasce come parodia dei nerd di tutto il mondo diviene icona e simbolo degli amanti dei comics.

Negli anni gli omaggi dei Simpson alla Marvel, così come alla Disney e a Star Wars, sono stati tantissimi: ripercorrete con noi 30 anni di riferimenti negli speciali video realizzati da Disney+.