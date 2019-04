Kevin Feige: 'Le serie Disney+ della Marvel saranno legate al MCU in modo sostanzioso'

Dopo aver ammirato il logo di Falcon & Winter Soldier e anche quello dedicato a WandaVision, due delle serie Marvel Studios che arriveranno il prossimo anno su Disney+, il presidente della compagnia, Kevin Feige, ha avuto modo di spiegare in che modo i progetti saranno legati al MCU.

Parlando infatti con Variety, Feige ha rivelato che a differenza di Agents of SHIELD o anche la cancellata Agents Carter, le nuove serie di Disney+ saranno ancora più legate a tutto il MCU, esattamente come ogni film prodotto per il grande schermo. Spiega il Presidente: "Tutti questi progetti si andranno a intersecare con l'Universo Condiviso in maniere significativa e importante. È una forma totalmente nuova di narrazione, per noi, con cui possiamo giocare ed esplorare il nostro universo".



Certamente non sono le prime serie a portare il MCU in televisione, pensando alle purtroppo cancellate serie Netflix-Marvel, che sono Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, ma guardando alla dichiarazioni di Feige, specie al "nuova forma di narrazione", pensiamo che i progetti dei Marvel Studios siano decisamente più aggressivi rispetto al competitor dello streaming online, con produzioni molto più legate tra loro e anche con il cinema.



Oltre alle due serie citata in apertura, ricordiamo che in live-action arriverà anche una serie senza titolo dedicata a Loki, che rivedrà Tom Hiddleston nei panni del personaggio.