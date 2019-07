Kevin Feige: per la Marvel su Disney+ ci sarà 'l'imbarazzo della scelta'

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige è entusiasta dell'opportunità di portare il Marvel Cinematic Universe in tv grazie all'arrivo della nuova piattaforma di streaming Disney+. I fan avranno a disposizione una serie di contenuti interconnessi come mai prima, che cambieranno le abitudini di fruizione.

Riferendosi alle nuove serie Marvel annunciate su Disney+ come WandaVision, Loki, Falcon and Winter Soldier, Feige ha parlato di "imbarazzo della scelta". Dopo più di un decennio durante il quale il Marvel Cinematic Universe è stato ricamato, pezzo dopo pezzo e film dopo film, come un elaborato arazzo, in questa nuova fase i Marvel Studios sembrano voler sfruttare soprattutto le nuove frontiere della serialità e dello streaming.

Poco si sa per il momento dei dettagli delle nuove serie, ma Kevin Feige ha voluto anticipare qualcosa su ciò che c'è da aspettarsi dopo il lancio della nuova piattaforma Disney. WandaVision, per esempio, sarà una serie fortemente sperimentale. "Sarà diversa da qualsiasi cosa abbiamo fatto prima, e sarò lieto di parlarne più approfonditamente in futuro" ha detto. Su Falcon and Winter Soldier, "sarà bello vedere Daniel Bruhl tornare a indossare la maschera di Zemo", mentre Loki rappresenta "l'imbarazzo della scelta, tutto pensato dal team dei Marvel Studios, in un modo che spero possa soddisfare i fan, ma assolutamente non nel modo che si aspettano."

In attesa di ulteriori informazioni, ecco quale potrebbe essere l'arco narrativo in WandaVision. Per quanto riguarda i progetti cinematografici, il prossimo film sarà Black Widow, che uscirà il 1° maggio 2020 e sarà secondo Scarlett Johansson il film con più scene di combattimento del MCU.