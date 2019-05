Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, apre a nuovi one-shot Marvel su Disney+

Nei giorni scorsi il presidente di Marvel Studios Kevin Feige, ha tenuto una sessione di "ask me anything" (una sorta di domande e risposte) su Reddit, alludendo alla possibilità che con l'arrivo di Disney+, l'azienda possa prendere in considerazione l'ipotesi di realizzare dei one-shot all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Come sappiamo infatti, con l'arrivo della nuova piattaforma streaming di Disney, Marvel Studios ha pianificato una serie di show incentrati sull'MCU, e visto che, come sembra, le serie TV cancellate da Netflix non potranno essere riprese prima di un paio d'anni, per via di alcuni accordi stabiliti tra i due colossi, ci sono molte altre possibilità da esplorare all'interno dell'Universo Marvel.

Un utente di Reddit ha chiesto a Feige se ci fosse dunque la possibilità di vedere altri one-shots, come ad esempio All Hail the King, o addirittura un recap della Saga dell'Infinito raccontata da Luis di Ant-Man (Michael Peña).

Ecco la risposta di Feige: "Sono completamente d'accordo. La cosa migliore dei one-shot è che possiamo concentrarci su altri personaggi. È incredibilmente emozionante che ora che abbiamo le serie di Disney+ possiamo farlo su larga scala, con molti dei personaggi che conoscete e amate. Abbiamo uno speciale filmato di Luis che riassume la storia dei 10 anni dell'MCU per il San Diego Comic-Con, quando abbiamo annunciato che Michelle Pfeiffer avrebbe interpretato Janet van Dyne. Sono sicuro che si trovi ancora da qualche parte..."

Che ne pensate delle sue parole? Quale one-shot vorreste vedere nel prossimo futuro?