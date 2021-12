Kevin Feige sulla serie dal regista di Shang-Chi: 'scoprirete a cosa stiamo lavorando'

Shang-Chi 2 si farà, e questa è già un’ottima notizia per i fan del Marvel Cinematic Universe ma ora il presidente Kevin Feige alimenta la fantasia del pubblico visto che il regista del film Destin Daniel Cretton sta lavorando anche ad una misteriosa serie tv per Disney+.

Cretton tornerà a scrivere e dirigere il sequel di Shang-Chi e secondo gli ultimi rumors starebbe anche lavorando a una serie televisiva esclusiva Disney+ ambientata all'interno dell'MCU. Nessuno sa esattamente in quale angolo del canone Marvel Comics sarà ambientata ma secondo Feige, varrà la pena aspettare per scoprirlo.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter, in risposta al suggerimento che la serie Disney+ potrebbe essere incentrata su Xu Xialing (Meng'er Zhang), Feige ha riso e ha aggiunto "Non vedo l'ora che le persone scoprano su cosa stiamo realmente lavorando per Disney+ con Destin."



A questo punto, non è chiaro se la serie Disney+ sia una specie di spin-off di Shang-Chi o qualcosa di completamente nuovo, ma i fan saranno sicuramente entusiasti di vedere Cretton esplorare ulteriormente il MCU e nel frattempo moriranno di curiosità prima che nuove informazioni vengano diffuse su questo misterioso progetto. A voi che cosa piacerebbe vedere? Fatecelo sapere nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.