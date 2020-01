Kevin Feige sarebbe in trattative per una nuova serie Marvel per l'emittente ABC

Si prospetta un anno molto importante per i protagonisti dei fumetti creati da Stan Lee: mentre i Marvel Studios si preparano a riusare i personaggi di Netflix, Kevin Feige è al lavoro per portare una nuova serie sul canale ABC.

Dopo la chiusura della divisione di Marvel Television adesso è Feige ad occuparsi della programmazione per la TV, oltre alle numerose serie che faranno la loro comparsa su Disney+. Dopo la conclusione di Agents of Shield quindi il network americano potrà puntare su un nuovo show che siamo sicuri farà felici tutti i fan dei comics. Ecco le parole di Karey Burke, presidente di ABC Entertainment, in cui conferma l'inizio delle discussioni con Kevin Feige: "Siamo molto felici di lavorare di nuovo con i nostri partner di Marvel, soprattutto adesso che una buona parte della nostra storia si è conclusa con Agents of S.H.I.E.L.D.. Siamo anche felici di poter lavorare con Kevin Feige e abbiamo appena iniziato a parlare su come potrebbe essere un show prodotto da ABC e da Marvel. Come ci si può aspettare per adesso il focus della Marvel è nei confronti di Disney+".

Siamo sicuri che nei prossimi mesi ne sapremo di più a riguardo, nel frattempo, mentre molti fan sono in attesa del primo eroe transgender della Marvel, ricordiamo che la settima e conclusiva stagione di Agents of SHIELD andrà in onda nel corso del 2020.