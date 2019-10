Kevin Feige voleva che la Olsen anticipasse l'arrivo di Scarlet Witch in WandaVision

In WandaVision, la serie tv di Disney+ con protagonisti i personaggi interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Wanda assumerà ufficialmente lo pseudonimo di Scarlet Witch. E il Presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, voleva che fosse la stessa Olsen ad anticiparlo ai fan...

Durante un'intervista per promuovere un'altra serie tv di cui è protagonista, Sorry for your Loss, Elizabeth Olsen parla anche di cosa potremo aspettarci da WandaVision: "Sono così eccitata per i nostri fan, perché se sanno qualcosa sulla Scarlet Witch dei fumetti, questo show li renderà sicuramente entusiasti" ed elabora "La serie esplorerà l'origine del suo pseudonimo, Scarlet Witch, e come sarà Scarlet Witch rispetto a Wanda. Abbiamo sempre fatto riferimento a lei come Wanda nei nostri film, per cui sarà davvero un'opportunità elettrizzante".

Olsen, che aveva precedentemente dichiarato come secondo lei la serie fosse un'idea di Feige, racconta un aneddoto dal Comic-Con che riguarda proprio il Presidente dei Marvel Studios: "Quando lo abbiamo annunciato al Comic-Con, Kevin Feige mi disse di fare allusione alla cosa, di dire qualcosa che avrebbe fatto capire al pubblico che nello show avremmo finalmente visto Scarlet Witch, e perché sarà chiamata così" ricorda l'attrice "E io ho risposto 'Ok', e sono salita sul palco. Una volta lì, però, non ho fatto altro che dire 'E vedremo Wanda nei panni di Scarlet Witch'. Ero così intimidita da quelle 8.000 persone davanti a me, che ho proprio fatto cilecca!" confessa ridendo.

Chissà allora quale sarà l'origin story scelta per la serie che la porterà ad assumere (finalmente) l'identità di Scarlet Witch, dato che, nonostante siamo già a conoscenza di alcune delle ispirazioni, non sappiamo ancora come verranno inserite nel MCU...

WandaVision arriverà nel 2020 su Disney+.