Kevin Hart sull'aggressione a Dave Chapelle: 'non è stata così spaventosa'

Kevin Hart ha detto la sua riguardo l'aggressione sul palco a Dave Chappelle all'evento Netflix is a Joke. Per il comico però, l'accaduto non è stato così tanto spaventoso come molti sostengono.

Molti comici hanno espresso preoccupazione dopo l'incidente, che potrebbe essere da esempio per altri assalti simili. Tuttavia, Kevin Hart non sembra essere d'accordo, come ha spiegato durante la sua ultima apparizione al Jimmy Kimmel Live giovedì sera.

In sostituzione di Jimmy Kimmel, il conduttore Mike Birbiglia ha osservato: "La cosa di Chappelle è stata così spaventosa, giusto?", al che Hart ha rapidamente risposto: "Sì. Non spaventoso. Ma va bene".

"Qualcuno è corso sul palco e si è fatto sbattere il culo", ha continuato Hart sorridendo. "Non spaventoso, non spaventoso." "È una di quelle cose che devono accadere però", ha continuato. "No!" "Si No!" "Cosa vuoi dire, no?" "Cosa vuoi dire sì?!", ha obiettato il conduttore.

"Mike, vuoi che le persone continuino a pensare di poter oltrepassare quella linea?" ha chiesto Hart. "Beh, non so come puoi confonderti lì Mike, ma qualcuno che si fa frustare il culo invia un messaggio ad altre persone del tipo, 'Sai, stavo pensando di farlo, ma dopo averlo visto, non voglio davvero farlo.'"

Hart ha poi concluso sottolineando come Chappelle abbia alla fine terminato il suo set, non lasciando che l'incidente oscurasse la performance. "È quello che fa un professionista, in definitiva, sai, questi momenti non dovrebbero fermare i professionisti", ha detto. "Penso che sia ora di tornare ad avere rispetto per chi fa intrattenimento dal vivo".

