Kevin Nash, anche la star della Hall of Fame positiva al Covid-19

Dopo l'annuncio di AJ Styles è arrivata anche la notizia della positività di Kevin Nash al Covid-19. La star della WWE ha anche espresso tutta la sua vicinanza a Dwayne Johnson che di recente rivelato di essere stato personalmente colpito con tutta la sua famiglia da questo virus.

Il campione in pensione della WCW e wrestler della WWE Hall of Fame attraverso il suo account Twitter ufficiale rispondendo proprio ad un post di The Rock ha detto: "Benvenuto nella squadra. Mi dispiace molto che la tua famiglia sia stata infettata. Sono stato male anche io per un po', non sono riuscito ad allenarmi per il 4 ° giorno di fila. Mia moglie non ha ancora l'olfatto e il gusto. Mio figlio era invece asintomatico. Spero che tu ne venga fuori velocemente. Grazie per aver fatto capire alla gente che la pandemia è reale".

"Mi dispiace sentire tutto questo fratello", ha risposto Johnson. "Non è una squadra di cui certamente vorrei fare parte. Anche voi ragazzi rimanete forti (non ho ancora recuperato nemmeno io il gusto)".

La notizia della positività di Dwayne Johnson era arrivata alcuni giorni fa attraverso un video postato su Twitter. L'ex star del wrestling e ora attore di grande successo ha raccontato che la malattia ha colpito anche tutta la sua famiglia. Ora sono guariti e stanno bene ma, preferiscono mantenersi isolati per evitare qualsiasi ricaduta. The Rock ha inoltre sottolineato l'importanza della mascherina per evitare la diffusione del contagio.