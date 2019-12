Kevin Smith conferma che la serie animata di Howard The Duck è ancora in carreggiata

Marvel Television sarà anche in fase di riassetto, ma la serie animata su Howard The Duck a opera di Kevin Smith non dovrebbe subire alterazioni nella programmazione di Hulu.

Negli ultimi mesi ci sono stati diversi cambiamenti ai piani alti della Marvel.



Con Kevin Feige CCO della compagnia, e tutto il personale creativo sotto il suo controllo, i prodotti audiovisivi derivati da Marvel Television stanno attraversando una fase di transizione. Il che può voler dire, in alcuni casi, la cancellazione, come avvenuto per Cloak & Dagger e Runaways, o un temporaneo stop dovuto a un cambio di rotta produttivo come per Tigra e Dazzler.



Il che potrebbe portare a credere che anche altri show, come le serie animate di Hulu, potrebbero esserne affette.



Al momento però, Kevin Smith, creatore della serie animata su Howard The Duck che verrà trasmessa da Hulu, ci rassicura: Il Papero è ancora nei piani della Casa delle Idee e della piattaforma streaming.



"Ora, Marvel TV non smetterà certo di esistere. Sta solo cambiando per diventare qualcosa di diverso. Ho sentito dire che gli show di Hulu sono ancora in piedi. Al momento, anche Howard The Duck lo è. Vi farò sapere se succede qualcosa" ha detto Smith durante un episodio del podcast Fatman Beyond, dove ha anche espresso tutta la sua soddisfazione per un futuro prodotto di Disney+, Wandavision "Ricordatevi che stiamo entrando in un'era in cui Kevin Feige ha gli show targati Marvel su Disney+, e saranno una dannata figata. Ho sentito cose incredibili su WandaVision!".



Attendiamo dunque ulteriori informazioni e sviluppi sulla vicenda Marvel Television.