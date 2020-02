Kevin Smith è entusiasta del cast di Masters Of The Universe: Revelation

Solo poche ore fa la piattaforma leader dell'intrattenimento ha rivelato il cast vocale di Masters Of The Universe: Revelation: Mark Hamill, Lena Headey e Sarah Michelle Gellar sono solo alcune delle star che doppieranno i personaggi e, da vero fan dello show anni '80, Kevin Smith non potrebbe essere più entusiasta delle scelte.

Già ne nelle scorse settimane, fino ad arrivare alle riprese di Crisi sulle Terre Infinite con Kevin Conroy, Smith era riuscito a stento a contenere l'eccitazione per la produzione e il casting, e finalmente adesso può parlarne a ruota libera:

"Non possono crede che reciterò al fianco di un gruppo così talentuoso di attori! L'incredibile cast che Rob David, della Mattel e Ted Biaselli, per Netflix, hanno messo su per Masters Of The Universe farà rendere conto agli storici fan di He-Man quanto seriamente stiamo prendendo il progetto: volgiamo onorare il leggendario mondo di Eternia con attori di prima scelta"

Continua poi: " Chris, Sarah, Mark, Lena e gli altri meravigliosi attori ed attrici sono strepitosi: stanno dando il meglio di se con performance davvero potenti e realistiche... E per una serie con con una gigantesca tigre parlante! Con questi fantastici interpreti dietro i nostri personaggi, sarà follemente facile immergersi nelle spade e nella stregoneria della nostra epica soap-opera fantascientifica!".

Il sodalizio tra Netflix e Mattel è, probabilmente, uno dei più adocchiati dai fan, nonché uno dei più sfaccettati: oltre alla serie spin-off She-Ra e le Principesse del potere, giunta alla sua quarta stagione, la grande N ha annunciato anche una serie in 3D ispirata ai Dominatori dell'Universo, mentre una'altra pellicola prodotta dalla Sony, con protagonista Cole Sprouse, potrebbe essere distribuita sulla piattaforma.