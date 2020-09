Kevin Smith esprime il suo giudizio su The Boys 2: 'Semplicemente meravigliosa'

I primi 3 episodi di The Boys 2 da poco approdati su Amazon Prive Video hanno riscosso un grandissimo successo di pubblico e di critica. Rotten Tomatoes ha promosso la serie con il 98% di giudizi positivi, migliorando addirittura il fantastico score della prima stagione e Kevin Smith non potrebbe essere più d'accordo.

Il noto regista ha infatti parlato della seconda stagione di The Boys sul suo podcast ammettendo di esserne rimasto piacevolmente colpito.

"Semplicemente meraviglioso. Assolutamente fottutamente meraviglioso, amico... É stato tutto eccezionale ed è stato davvero straordinario il personaggio di Stormfront nel terzo episodio. Penso che questo sia il punto in cui la trama inizia a prendere davvero il volo".

Dunque i timori iniziali di Eric Kripke si sono rivelati infondati e, il pubblico ha apprezzato la seconda stagione ancor più della prima. Nonostante l'unanimità dei giudizi positivi però, molti fan della serie non hanno apprezzato le sue modalità di rilascio. In molti avrebbero preferito infatti che pubblicasse tutti gli episodi insieme invece di scaglionarli settimanalmente.

Bisognerà quindi aspettare ancora un po' per scoprire come andranno a finire le vicende di Billy Butcher e compagni. Una cosa è certa, non sono mancati i colpi di scena e morti inattese in questa seconda stagione di The Boys. In attesa di scoprire come saranno le prossime puntate, date un'occhiata alla nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 2.