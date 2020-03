Kevin Smith rassicura i fan di Masters of The Universe: 'La serie sarà dark e metal'

Attraverso alcuni post pubblicati all'interno del proprio profilo Twitter, Kevin Smith ha voluto rispondere ad alcuni dubbi relativi all'effettiva importanza di He-Man all'interno di Masters Of The Universe: Revelation, la serie sequel di Netflix sul celebre cartoon anni '80.

Il tweet di Smith, showrunner della serie animata, è arrivato in risposta a un rumor di Clownfish TV che aveva dichiarato di aver saputo da un inseder che il personaggio di Teela dovrebbe essere un He-Man migliore rispetto ad Adam, lo storico protagonista della serie, e che quest'ultimo si dovrebbe mettere in disparte per dare più spazio come eroi a Teela e alla sua ragazza.

Ecco la risposta di Smith nel suo post su Twitter 'Come showrunner, avrei potuto prendere in considerazione queste idee prima della chiusura dello script. Tuttavia no, He-Man non si farà da parte e Teela non ha una ragazza nello show. La trama è molto dark e metal. Prima di Revelation volevamo chiamarlo End of the Universe".

Successivamente Smith ha pubblicato un altro post dove spiega il motivo della diffusione di questa teoria da parte dell'insider 'Inoltre, invece di pubblicare notizie false, ecco la storia vera. Mattel ha realizzato un video dietro le quinte con le registrazioni degli attori. Un fan poi ha preso alcuni dialoghi di Mark e Lena e li ha montati nelle vecchie clip di Filmation'.

Cosa ne pensate di questa serie sequel? Vi ricordiamo infine che ci saranno Mark Hamill e Lena Headey in Masters Of The Universe.