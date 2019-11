Kevin Smith rivela il logo del suo aftershow per Crisi sulle Terre Infinite

Il crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite è sempre più vicino, ed è notizia di pochi giorni fa che Kevin Smith condurrà un aftershow di approfondimento. Ne sono previste al momento due puntate, in onda su The CW dopo gli episodi dell'8 e del 10 dicembre.

Il regista ha pubblicato su Twitter il logo del suo show e fatto un appello ai fan. Lo show si chiamerà Crisis on Infinite Earths - Aftermath, con quest'ultima parola che nell'immagine è scritta in rosso, a differenza del grigio-blu del resto del testo. Nel suo tweet Kevin Smith ha inserito anche una call to action per invitare i fan a interagire. "Colpitemi con le vostre teorie dei fan, i vostri pronostici, tutte le domande per il cast e la troupe utilizzando l'hashtag #CrisisAftermath e forse le sentirete in TV!"

Oltre a essere un grande fan dell'Arrowverse, il regista di Clerks e del recente reboot Jay and Silent Bob si è cimentato anche dietro la macchina da presa, dirigendo alcuni episodi di The Flash e Supergirl. Aveva anche rivelato il desiderio di dirigere un episodio di Arrow, ma sembra che la serie si concluderà senza dargliene occasione. Il suo Aftermath in ogni caso sembra l'ideale per approfondire in ogni suo aspetto gli episodi di Crisi sulle Terre Infinite. In attesa dell'evento, puoi dare un'occhiata al teaser ufficiale del crossover Arrowverse.