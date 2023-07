Kevin Smith: 'Tra i miei progetti più assurdi? La serie animata su Clerks'

Nel corso dell'ultimo episodio del suo podcast, Fatman Beyond, Kevin Smith ha parlato un po' della sua carriera di regista e autore, in particolare soffermandosi sui suoi progetti più assurdi in assoluto. Quello che il regista ha ritenuto il più divertente da realizzare non è stato un film, bensì una serie d'animazione sul suo cult Clerks.

"Sapete che il cartone animato di Clerks è stato trasmesso per sei volte dalla ABC, poi è stato cancellato e anni fa è stato pubblicato in un DVD intitolato Clerks The Cartoon Uncensored o qualcosa del genere", ha detto Smith nel suo podcast.

"Ma non l'ho mai guardato con un gruppo di persone e quindi abbiamo radunato 230 persone e lo abbiamo guardato. Quello show era davvero divertente. Onestamente, pezzo per pezzo, minuto per minuto, la cosa più divertente a cui abbia mai partecipato. Tra le cose che ho fatto, i miei film non sono neanche lontanamente divertenti come il cartone animato di Clerks, perché il cartone animato di Clerks non era solo mio. In genere sono sempre io a scrivere i miei film, ma nel cartone animato di Clerks c'eravamo io e Dave Mandel, Scott Mosier, Brian Kelley, che poi ha scritto per I Simpson. È stato fantastico".

Su queste pagine potete vedere invece il trailer di Clerks 3, attualmente disponibile in streaming.

Come ha notato Kevin Smith, il cartone animato di Clerks era in precedenza un capitolo non visibile del Viewaskewniverse. Lo show animato ha riportato il cast del film originale, tra cui Brian O'Halloran nel ruolo di Dante Hicks, Jeff Anderson nel ruolo di Randal Graves, Jason Mewes nel ruolo di Jay e Kevin Smith nel ruolo di Silent Bob; ma ha anche introdotto alcuni nuovi arrivi, tra cui Alec Baldwin nel ruolo di Leonardo Leonardo, Charles Barkley nel ruolo di se stesso, Gwyneth Paltrow nel ruolo di se stessa, oltre alle voci di Bryan Cranston, Michael McKean e Kevin McDonald.

Clerks: The Animated Series ha fatto il suo debutto in TV nel 2000, prima che Clerks II diventasse realtà. Alcuni degli eventi del cartone animato sarebbero stati citati in Jay and Silent Bob Strike Back, ma nessun riferimento a quanto accaduto è mai comparso nei film live-action di Kevin Smith. Anni dopo Clerks III, tuttavia, ha reso canonica Clerks: The Animated Series portando uno dei suoi personaggi in live-action.