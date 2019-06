Kevin Smith vuole fare una serie su The Question per Netflix

Il noto regista di Clerks, vero e proprio idolo della cultura nerd, ha manifestato il proprio interesse nel dirigere una serie Netflixbasata sul personaggio della DC Comics, se solo gli fosse concessa l'opportunità di farlo.

Kevin Smith, che di recente ha dato nuovi aggiornamenti sulla serie di Howard il Papero, è stato molto chiaro a proposito delle sue preferenze, sottolineando con decisione la scelta durante l'ultimo episodio del suo podcast Fatman Beyond. Egli ha infatti voluto rispondere alla domanda su quale personaggio tra Marvel o DC avrebbe voluto adattare per il colosso dello streaming.

Queste le sue parole:

"Per quel che riguarda DC, la mia risposta è sempre: The Question. Credo sarebbe una grandissima serie, ma ci deve essere un motivo se finora non sono riusciti a farla. So che ci sono particolari problemi legati alla proprietà del personaggio".

A proposito dell'adattamento del personaggio al cinema o sotto forma di serie TV, in precedenza si era espresso anche Marc Guggenheim, produttore di Arrow e Legends of Tomorrow, che nel 2017 disse così:

"Ci penso sempre. Credo che quel personaggio starebbe in perfetta sintonia con il tono di Arrow. Purtroppo non è un nostro personaggio. Appartiene a DC ed evidentemente loro hanno altri piani per The Question. Non sono a conoscenza di questi piani, ma è chiaro che ci siano, altrimenti lo avremmo utilizzato noi".

Ricordiamo che il personaggio The Question è l'alter ego di Vic Sage, un giornalista investigativo con l'abilità di cambiare il proprio aspetto grazie all'aiuto di una maschera fatta di pelle artificiale. Creato da Steve Ditko e apparso per la prima volta nel 1967. Appartenuto inizialmente alla Charlton Comics, il personaggio è stato poi acquisito da DC Comics durante gli anni Ottanta.

Dopo l'annuncio delle serie su Joker e Harely Queen, vi piacerebbe vedere una serie TV o un film su The Question?