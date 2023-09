Kevin Sorbo compie 65 anni: 'Hercules? Amavo tutto di quel telefilm'

Insieme alla Xena di Lucy Lawless, l'Hercules di Kevin Sorbo è stato senz'altro una delle icone per eccellenza della televisione anni '90: pochi erano i bambini e i ragazzi a non riconoscere immediatamente il volto dell'eroe greco nelle sembianze dell'attore, che oggi dimostra di non aver assolutamente dimenticato quell'esperienza.

All'alba dei suoi 65 anni, infatti, Sorbo non ha smesso di dedicare belle parole alla serie TV andata in onda dal 1995 al 1999 (1996-2001 per quanto riguarda la messa in onda italiana), che d'altronde resta ancora oggi probabilmente il passaggio più significativo, o almeno quello più amato e conosciuto, della sua più che trentennale carriera.

"Io amavo interpretare Hercules e ho passato sette fantastici anni della mia vita in Nuova Zelanda. Tutto è iniziato con cinque film e solo dopo, grazie al loro successo, nacque la serie TV che in breve tempo divenne lo show più seguito in tutto il mondo. Amavo tutto di quel telefilm: l’azione, il fatto che non mancasse mai l’ironia, i riferimenti mitologici e le lezioni che impartiva ai bambini. Era veramente qualcosa di incredibile. Sono stato molto fortunato" sono state le sue parole. Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sulla carriera di Kevin Sorbo dopo Hercules.