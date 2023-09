Kevin Sorbo, l'ex-Hercules attacca il femminismo: 'Ha vinto, guardate Timothée Chalamet'

Kevin Sorbo ha di recente compiuto 65 anni, e l’attore interprete di Hercules ha pubblicato attraverso Fox News un editoriale dal titolo “Rendiamo Hollywood mascolina di nuovo”, in cui si scaglia contro il femminismo.

Sorbo ha scritto: “Non importa quale sia l'estremo dello spettro della mascolinità: se sei vittima dei tuoi desideri primari, la cultura femminista ha vinto. Sei esattamente il tipo di uomo smidollato che loro vogliono che tu sia. La società di oggi fraintende gravemente la mascolinità". “Lasciare salvare il mondo agli uomini? Non credo proprio", diceva Elastigirl nel film Pixar "Gli Incredibili". Era il 2004. Da allora, la popolare massima femminista di Helen Parr è arrivata a definire l'endemica etica anti-uomo di Hollywood. Le sue parole sembrano essere alla base di ogni film più importante del cinema, dai recenti film di "girl-boss" ai film più maschili, che includono tutti un cenno obbligatorio alla forza superiore, all'intelligenza e all'indipendenza delle donne.”

L’attore accusa il mondo hollywoodiano di aver demonizzato eccessivamente la mascolinità, rendendo il femminismo il nuovo perno del sistema cinematografico americano. Sorbo ha preso Timothée Chalamet come esempio di sconfitta:

“Lui spesso indossa abiti che, beh, diciamo che vostro nonno non si sarebbe fatto trovare morto vestito come Chalamet. D'altra parte, i nostri film preferiti sono popolati da uomini macho e spavaldi. Dovrei saperlo: mi sono fatto un nome nel settore interpretando un semidio greco. Ma è davvero tutto ciò che serve per essere un buon uomo? No. Infatti, è possibile allenarsi e vestirsi da uomo, ridicolizzando "beta" come Dylan Mulvaney e Chalamet, e cadere comunque preda della crisi di mascolinità. Come? Per andare alla conquista del mondo, l'uomo deve prima conquistare sé stesso. Purtroppo, oggi gli uomini sono stati spesso conquistati. Siamo stati soggiogati da alcol, droghe, videogiochi, porno e altri divertimenti. La caricatura dell'uomo inutile nello scantinato dei genitori rappresenta sempre più spesso la vita reale.”

Un’invettiva fortissima quella di Sorbo, doppiatore di Hercules in God Of War 3, che qualcuno ha definito “mirata a creare polemica” a causa dell’ormai scarsa notorietà dell’attore. E voi cosa ne pensate di queste parole? Fatecelo sapere nei commenti.