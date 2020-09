Kevin Sorbo: che fine ha fatto il leggendario Hercules della serie TV

Chi non ricorda la leggendaria serie TV Hercules, iconica durante tutti gli anni '90? Le avventure del semi-dio, insieme all'amico Iolao (Michael Hurst) ebbe un successo globale, al pari di altri show come Xena - La principessa guerriera. Ma che cosa ne è stato dell'attore protagonista della serie, Kevin Sorbo? Scopriamo insieme i suoi progetti.

L'attore classe 1958 aveva raggiunto il successo televisivo proprio grazie alla serie Hercules e, nello stesso, periodo, ebbe l'opportunità di recitare nello show televisivo firmato Global TV Andromeda, nel quale vestiva i panni del capitano Dylan Hunt. Dello stesso periodo è stata la sua partecipazione al film Kull il conquistatore, nel quale era protagonista.

Successivamente l'attore è lentamente sparito dai riflettori, recitando in parti minori o come comparsa in serie televisive più o meno di successo (come Dharma & Greg). Tra il 2006 e il 2007 invece è la ben più importante partecipazione alla serie The O.C., nei panni di Frank Atwood, il padre di Ryan Atwood (Benjamin McKenzie). La sua apparizione televisiva più recente è nella serie Supergirl, dove interpreta per tre episodi il ruolo di Lar Gand.

Più proficue sono le sue apparizioni cinematografiche, avendo partecipato a numerosi film e con diversi progetti in uscita nel futuro. Sappiamo per esempio che Kevin Sorbo sarà nel cast del film horror The Legend of Johnny Jones, e che prenderà anche parte al film Trail Blazers, per la regia di Antonio Sabato Jr., con uscita prevista nel 2021.

Inoltre, l'attore ha intrapreso anche una carriera da regista che sembra promettente: dopo aver girato due episodi di Hercules tra il 1996 e il 1997, è stato regista dei film Miracle in East Texas del 2017 e Let There Be Light del 2019. È attualmente in pre-produzione la sua terza pellicola in cabina di regia, Not Too Far From Here.

Qualche anno fa era stato annunciato che Kevin Sorbo sarebbe stato il protagonista della nuova serie TV NBC Miracle Man; il progetto non ha ancora visto la luce, ma non è stato ancora ufficialmente cancellato, quindi ci potrebbero essere speranze per vederlo in futuro.

Conoscevate i nuovi progetti di Kevin Sorbo? Non vedete l'ora di assistere ai suoi nuovi film da attore e regista? Fatecelo sapere nello spazio commenti!