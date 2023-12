Kevin Spacey è di nuovo Frank Underwood nel video del messaggio natalizio!

Frank Underwood è tornato: Kevin Spacey ha condiviso ancora una volta un messaggio natalizio con il suo pubblico, tornando nei panni di uno dei suoi personaggi più celebri e costruendo, insieme all’ex commentatore di Fox Tucker Carlson, un siparietto metanarrativo bizzarro e ricco di freccatine nei confronti di Netflix e dei media tradizionali.

Dopo aver riportato la lista di progetti da cui Kevin Spacey fu escluso a seguito delle accuse di molestie che ha dovuto affrontare, torniamo a parlare dell’attore del New Jersey per occuparci della rinnovata tradizione che lo vede protagonista di un messaggio natalizio per il suo pubblico.

Certo, nonostante gli auguri rivolti direttamente ai fan, quello di Spacey, questa volta, è stato un video quantomeno particolare.

Rientrato nei panni di Frank Underwood, l’attore lascia che il suo personaggio venga intervistato da un altra personalità controversa della televisione, quel Tucker Carlson licenziato da Fox News e accusato a più riprese di razzismo e misoginia.

Nella clip, Underwood parla di un suo ritorno in campo politico e delle debolezze dei media tradizionali, indirizzando accuse dirette nei confronti di Netflix, rea di averlo fatto fuori sulla base di insinuazioni tutte da provare.

Il personaggio ha poi, in linea con quanto succedeva nello show, rotto la quarta parete in un paio d’occasioni, rivolgendosi al pubblico in particolare in una situazione: “La verità è che non amo niente di più, in questo giorno, che tirare su una striscia, bere un whiskey e coca, investire una renna con la mia macchina e augurarvi il Natale più selvaggio di sempre”.

Un messaggio natalizio, dunque, piuttosto particolare e sicuramente controverso, non tanto per le dichiarazioni politiche di Underwood (abbastanza estreme), quanto piuttosto per le accuse rivolte nei confronti della piattaforma di streaming e per la scelta di inserire nel contesto il giornalista, creando in qualche modo un parallelismo tra le situazioni vissute dai due personaggi pubblici.

Il pubblico su Youtube ha mostrato immediatamente il proprio entusiasmo, apprezzando la tradizione portata da avanti da Spacey e l’incredibile ironia mista a sperimentazione di cui è pregno il video.

