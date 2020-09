Kevin Spacey, nuova bufera: accuse di violenza sessuale, le vittime avevano 14 anni

Dopo numerose udienze in tribunale, rinvii e addirittura qualche decadimento delle accuse, la vita privata e giudiziaria di Kevin Spacey continua ad occupare le prime pagine dei giornali ed oggi arriva l'accusa più grave di tutte: violenza sessuale consumatasi ai danni di due minorenni.

A fare causa all'attore di American Beauty sono Anthony Rapp, che già in passato aveva mosso accuse contro Spacey, e un'altra vittima, che vuole però rimanere anonima e che viene indicata dai suoi avvocati difensori con l'abbreviazione C.D.

"A causa di quanto sopra, il querelante, Anthony Rapp, ha subito lesioni psicologiche, tra cui, ma non solo, grave disagio emotivo, umiliazione, paura, paura, rabbia, depressione e ansia; un grave shock al suo sistema nervoso ed è stato preda di angoscia, danni emotivi e psicologici come risultato di ciò. Su informazione e convinzione, alcune o tutte queste lesioni sono di natura permanente e duratura e il querelante è stato costretto ad astenersi dai doveri della sua vocazione [la recitazione, ndr.], ed è e/o sarà obbligato a spendere somme di denaro per le spese mediche". Questa la denuncia esplicita presentata stamani al tribunale dello stato di New York, con cui Rapp e C.D. chiedono un risarcimento monetario e punitivo per l'assalitore.

Secondo quanto riportato dai legali delle vittime, gli incresciosi eventi si sarebbero consumati nella metà degli anni '80, quando Spacey aveva 26 anni e le vittime appena 14, e nella stessa abitazione di Spacey, in cui li avrebbe attirati con la scusa aiutarli nella recitazione salvo poi violentarli.

"Kevin Spacey ha abusato sessualmente del signor Rapp e di un altro signore, che ha bisogno di rimanere anonimo, quando avevano 14 anni", ha detto oggi a Deadline Peter Saghir, l'avvocato dei querelanti. "La condotta di Spacey non è stata solo impropria e abusiva, ma è stato un crimine. Nel presentare questa azione legale ai sensi del Child Victims Act di New York, il signor Rapp, che in precedenza si era già fatto avanti a per l'abuso, e il nostro altro cliente hanno fatto il primo passo verso la colpevolezza definitiva di Spacey".

Proprio lo scorso luglio un'altra accusa di molestie compiute dall'attore era decaduta dopo che il testimone, e vittima, si era dichiarato indisponile a testimoniare, mentre un'altra presunta vittima di Kevin Spacey si è suicidato nel Natale 2019.