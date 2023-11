Kevin Turen è morto, il produttore di Euphoria aveva 44 anni

È morto Kevin Turen, produttore di show tv di grande successo degli ultimi anni come Euphoria e il più controverso The Idol di Max. Secondo le prime notizie riportate da Deadline, Turen è deceduto improvvisamente e inaspettatamente durante il fine settimana e, al momento in cui scriviamo, non sono disponibili le cause del decesso. Aveva 44 anni.

"Nonostante i suoi numerosi successi a Hollywood, la più grande passione di Kevin era la sua famiglia e i suoi amici", ha detto di Turen il boss di Deadline e suo amico intimo Jay Penske. "Era così orgoglioso dei suoi figli. Lui e sua moglie, Evelina, volevano che i loro figli crescessero con grandi valori e che facessero la differenza nel mondo. Il nostro cuore si spezza per loro e proviamo tutti un profondo senso di perdita. Kevin ci mancherà moltissimo e questa città ha perso oggi una delle sue stelle nascenti più brillanti".

Turen ha collaborato spesso sia con Sam Levinson che con Ti West, lavorando con il primo in Euphoria e Malcom and Marie e producendo la trilogia horror X di West. Dopo essere nato e cresciuto a Manhattan, Turen ha esordito a Hollywood producendo Wassup Rockers di Larry Clark nel 2005. Durante la sua carriera, Turen è stato anche presidente della casa di produzione Phantom Four di David Goyer.

Uno degli ultimi lavori del produttore è stata la controversa The Idol, con Lily-Rose Depp e The Weeknd. HBO ha cancellato The Idol dopo una sola stagione.

"Kevin ha realizzato un film che ammiravo molto con Richard Gere, Arbitrage, ed è il film di maggior successo in VOD, e poi All Is Lost. Avevo un accordo con la Warner Bros e avevamo parlato di assumere un dirigente e ho incontrato molte persone che potremmo definire i soliti sospetti, persone che hanno fatto carriera nel sistema degli studios", ha detto Goyer a proposito dell'assunzione di Turen all'epoca.

E ha aggiunto: "Mi è piaciuto che Kevin non sia cresciuto in quel modo, che sia cresciuto nel mondo dei finanziamenti indipendenti e che abbia realizzato sei o sette film che sono il tipo di film di qualità che mi hanno entusiasmato. Possiamo ancora fare questo tipo di esperimenti e anche coltivare alcuni di questi registi emergenti; Kevin ha raccolto così tanti fondi per questo tipo di film, e stiamo esplorando la possibilità di raccogliere fondi indipendenti in modo da poter contribuire a finanziarne alcuni noi stessi ed essere un porto sicuro nella tempesta per alcuni di questi registi emergenti".

A Turen sopravvivono la moglie Evelina e i due figli.