Kevin Williamson smentisce il reboot di Dawson's Creek:'Ne abbiamo solo parlato'

Dopo la reunion del cast di Dawson's Creek per il ventesimo anniversario dall'inizio della serie tv cult di fine anni '90, con la copertina di EW creata per l'occasione, voci e teorie sono tornate a circolare sulla possibilità di un reboot o un revival della della teen-serie. A smentire ogni tipo d'ipotesi ci ha pensato Kevin Williamson.

Il creatore della serie ha chiuso la porta ad ogni tipo di possibilità parlando a Television Critics Assn:"Ne abbiamo parlato...ma no" ha spiegato Williamson nel corso del panel CBS All Access:"Al momento non c'è nulla in cantiere".

Anche se tornassero tutti, Kevin Williamson sostiene che non ci sarebbe comunque alcuna storia da raccontare:"Abbiamo praticamente finito. Jen è morta. Cosa faremo? Ne abbiamo parlato ma fino a quando non riusciremo a trovare una vera ragione per farlo no. In questo momento no; è divertente che tu me l'abbia chiesto perché ne parlavo giusto ieri sera".



Per il momento quindi nessuna possibilità di tornare a vivere le avventure di Dawson (James Van Der Beek), Joey (Katie Holmes) e Pacey (Joshua Jackson) nella fittizia cittadina di Capeside, fra triangoli amorosi, amicizie e dolori adolescenziali.

Non resta che accontentarsi delle repliche dello show, su Hulu e Amazon Prime Video. La reunion dopo vent'anni aveva fatto sperare i fan, che per il momento dovranno rassegnarsi. Tempo fa lo ammise anche la star principale; a James Van Der Beek manca lo show che l'ha reso famoso in tutto il mondo e chissà che in futuro non possa davvero concretizzarsi un revival dello show.