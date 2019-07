Ecco le key art di The Walking Dead 10 per il San Diego Comic-Con

C'è grossa attesa per il panel di AMC al Comic-Con di San Diego, durante il quale sarà presentata la programmazione della prossima stagione e si parlerà, presumibilmente, delle novità che attendono i fan di The Walking Dead e Fear The Walking Dead.

Proprio sulla serie di punta di AMC e sul suo spin off la rete sta puntando molto in vista di questo Comic-Con 2019: sono già state rilasciate, infatti, alcune key art che ci concedono di dare un velocissimo sguardo a ciò che vedremo nella decima stagione di The Walking Dead e nella quinta stagione di Fear The Walking Dead.

Il panel di The Walking Dead è previsto per venerdì 19 luglio (1pm) e vedrà la partecipazione di Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Ryan Hurst, Jeffrey Dean Morgan, Avi Nash, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura e Cailey Fleming insieme alla showrunner Angela Kang e ai produttori esecutivi Robert Kirkman, Dave Alpert, Gale Anne Hurd e Greg Nicotero.

Un'ora prima avrà luogo invece la conferenza dedicata a Fear The Walking Dead, alla quale saranno presenti Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Danay Garcia, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Rubén Blades e Karen David, con gli showrunner Chambliss e Goldberg e lo stesso team di produttori esecutivi della serie madre.

Necessitate di un recap prima dell'inizio della nuova stagione? Ecco tutto ciò che sappiamo riguardo alla sparizione di Rick Grimes.