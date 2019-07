Khal Drogo e Daenerys di nuovo insieme al compleanno di Jason Momoa

Una storia d'amore come quella tra Daenerys e Khal Drogo non è facile da dimenticare, soprattutto per chi l'ha vissuta in prima persona. Non l'hanno dimenticata Emilia Clarke e Jason Momoa, infatti: i due attori sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo l'addio di Momoa allo show, e non è difficile trovare sui social una foto che li veda insieme.

L'ultima risale ad un giorno fa ed è stata scattata durante una festa a sorpresa per il compleanno dello statuario attore di origini hawaiane. La ricorrenza cadrebbe in realtà il prossimo 1 agosto, ma gli amici e i colleghi di Momoa hanno deciso di sorprenderlo durante il weekend in cui questi era a Londra per il London Film and Comic Con.

Le foto pubblicate su Instagram da Emilia Clarke ritraggono i due attori abbracciati e la stessa Clarke comodamente sdraiata nell'enorme vasca da bagno del collega e amico, con tanto di didascalia: "Vicino a te mi sento alta due piedi. BUON COMPLEANNO, BABY! E un enorme bagno di felicità per il tuo compleanno".

Grandi stravolgimenti in HBO dopo la conclusione di Game of Thrones, intanto: i due sceneggiatori Benioff e Weiss, sotto accusa per il discusso finale della serie, hanno infatti lasciato il network. Proprio sul finale di GoT ha poi dato il suo parere anche Nathalie Emmanuel, la Missandei della serie.