Khary Payton e quel bacio 'imbarazzante' sul set di The Walking Dead

La decima stagione di The Walking Dead andrà in onda dal prossimo 6 ottobre, e in un recente evento promozionale si è parlato di quelli che saranno alcuni temi ricorrenti, anticipati anche dal trailer. Khary Payton, che interpreta Ezekiel, ha raccontato aneddoti su una scena che lo vede protagonista.

Ci sarà un bacio tra Ezekiel e Michionne (Danai Gurira) nella decima stagione, e secondo Khary Payton quel momento sul set è stato più imbarazzante che piccante. "Michonne e Ezekiel si baciano" ha raccontato, "e tutti si precipitano su Twitter a parlare del bacio. Penso di aver effettivamente baciato Danai sulle labbra due volte, più che altro era la punta del naso. Abbiamo un rapporto troppo da fratello e sorella per queste cose. È stato molto imbarazzante, ma sai, ci saranno molte speculazioni, ci sono già state, quindi vedremo."

Cos'è quindi che unisce i due personaggi facendo scattare la scintilla? "Ti perdi nei boschi, ti annoi, le cose accadono..." ha scherzato l'attore.

Da parte sua, anche Danai Gurira ha parlato del bacio a Entertainment Weekly, rivelando di aver tenuto le labbra rigorosamente serrate mentre girava la scena. "Non posso davvero dire molto altro, cosa vuoi che ti dica?" ha chiosato divertita.

Poiché Ezekiel, come la sua ex Carol (Melissa McBride), nella serie tv The Walking Dead è sopravvissuto rispetto al suo alter ego del fumetto, è difficile ipotizzare cosa ci sia in serbo per lui nella decima stagione. In ogni caso Khary Payton ha parlato del suo personaggio e del suo futuro. In The Walking Dead 10 anche Daryl e Carol saranno molto vicini.