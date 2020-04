Khary Payton spera di rivedere Jerry nelle prossime puntate di The Walking Dead

Come abbiamo visto nel promo del finale di The Walking Dead, la puntata conclusiva si preannuncia ricca di tensione e sfide all'ultimo sangue, per questo l'interprete di Ezekiel spera che il suo personaggio potrà rivedere i suoi amici.

Nel quattordicesimo episodio della stagione, intitolata "Look at the Flowers" abbiamo assistito al commovente saluto tra Ezekiel e Jerry, a causa del viaggio che ha dovuto intraprendere il personaggio con il volto di Khary Payton: sarà infatti lui insieme a Yumiko a dover accompagnare Eugene ad incontrare per la prima volta Stephanie. Parlando ai microfoni di Talking Dead, Khary Payton ha commentato così la sua amicizia con Jerry: "È difficile parlarne, perché questa serie significa molto per me, in particolare mi ha regalato, a me e a Ezekiel, questo rapporto con Cooper Andrews e Jerry. Non era presente nei fumetti, quindi non ci sarebbe dovuto essere, capito? Ma hanno ideato questo personaggio perché conoscevano Cooper e sapevano che sarebbe stato un'ottima aggiunta, per me è come un fratello".

L'intervista continua: "Non so se ci siamo salutati per l'ultima volta, non mi piace pensarla così, ma la gente continua a rivolgersi a me come se non ci rivedessimo mai più. Sta iniziando a diventare pesante". Sembra quindi che l'attore si sia legato molto al suo personaggio, diventato in poco tempo un dei più amati dai fan.

Ricordiamo che in questa stagione assisteremo al ritorno di Maggie in The Walking Dead 10, anche se la puntata finale della stagione è stata rimandata a data da destinarsi.