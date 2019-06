Kia Stevens parla del percorso del suo personaggio nella seconda stagione di Glow

L'attrice e wrestler, interprete del personaggio di Tammé Dawson alias Welfare Queen, ha sottolineato alcuni aspetti che hanno caratterizzato la sua storyline all'interno della seconda stagione di Glow.

In un'intervista concessa a Variety, Kia Stevens ha analizzato il rapporto di Tammé con il proprio figlio, della vita universitaria che quest'ultimo si appresta ad affrontare e delle perplessità mostrate dal suo personaggio quando ha dovuto confrontare il proprio lavoro di wrestler con le domande che avrebbe ricevuto. In un contesto del genere, l'attrice ci ha tenuto a precisare come possa risultare dannoso rappresentare determinati stereotipi negativi.

"Queste sono le situazioni che hanno dovuto affrontare le donne nere e le persone di colore in generale per poter ottenere un impiego all'interno dell'industria. Volevamo mostrare queste dinamiche. Mi sono immedesimata subito con questa situazione, perché nella mia prima esperienza nel mondo del wrestling ho utilizzato il nome di Amazing Kong, una scelta che può sicuramente creare dei problemi! Ma ho pensato che dovevo essere libera di scegliere ciò che volevo come qualsiasi persona bianca".

L'attrice ha poi continuato di come è stato il suo approccio alla serie TV e del rapporto con il personaggio del figlio:

"Tutta la mia esperienza ho deciso di applicarla nell'episodio. Si svilupperà un personaggio così adorato, che tutti quanti avranno rispetto per lei. Prima che iniziassimo a girare l'episodio, il regista John Cameron Mitchell durante la riunione mi ha parlato del rapporto che avrei avuto con mio figlio. Lui per me non sarebbe stato semplicemente un figlio, ma anche un amico. La persona più importante della sua vita. Tutto ciò mi ha fatto capire che le mie esperienze di vita e le mie proposte sono state ascoltate e quindi mi sono sentita molto più sicura e tranquilla."

Dopo l'annuncio di Alison Brie sulla fine delle riprese, sappiamo che la terza stagione arriverà su Netflix il prossimo 9 agosto, come dimostrano le immagini ufficiali di Glow.