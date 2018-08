Kidding, nuovo video dietro le quinte dedicato a Mr. Pickles per la serie con Jim Carrey

È grazie al canale ufficiale Youtube che possiamo riportarvi quest'oggi un nuovo video del dietro la quinte dell'attesa Kidding, serie TV scritta e diretta dal visionario Michael Gondry (Se mi lasci ti cancello) per Showtime che vede come grande protagonista Jim Carrey, alla sua seconda collaborazione con il regista.

Nel video di oggi è proprio lo stesso attore a raccontarci qualche dettaglio sul suo personaggio, Jeff Pickles, alias Mr. Pickles, icona della tv per bambini, dotato di enorme gentilezza e compassione, che vengono messe alla dura prova quando è costretto ad affrontare una crisi familiare. Al suo fianco c'è Deirdre, colei che costruisce tutti i burattini del suo programma.



Nel cast di Kidding troviamo anche Frank Langella (Frost/Nixon), Judy Greer(Married) e Catherine Keener (Get Out). Sono in molti a pensare questa serie possa rappresentare il ritorno in pompa magna di Jim Carrey, che di recente ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni pubbliche. Quest'ultimo è stato anche protagonista di una prova attoriale magistrale in Jim & Andy: The Great Beyond, documentario sul comico Andy Kaufman, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso anno.

La premiere di Kidding è fissata per il 9 settembre. Dal material finora rilasciato la serie sembra promettere una sana dose di artigianale surrealismo misto a tanta emotività edulcorata da un'ironia melanconica tipica delle produzioni di Gondry. La curiosità è insomma davvero tanta.