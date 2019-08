Kidding: primo trailer e data di uscita per la seconda stagione della serie con Jim Carrey

Showtime ha diffuso in rete il trailer ufficiale della seconda stagione di Kidding, la peculiare serie a metà tra il dramma e la commedia che vede Jim Carrey nel ruolo del presentatore televisivo per bambini conosciuto come Mr. Pickles.

Questa la sinossi ufficiale: "Con il suo amato Mr Picles' Puppet Time fuori onda per la prima volta in 20 anni, Jeff Pickles deve trovare il modo di comunicare con i tanti fan che hanno ancora bisogno di lui. Jeff crea un nuovo e controverso metodo per parlare direttamente con i bambini di tutto il modo solo per attirare ostilità per la prima volta nella sua carriera. Mentre Jeff naviga le più complicate aree grigie della sua moralità, scopre un nuovo lato di se stesso ricco di musica, magia, pupazzi e passione."

Kidding tornerà su Showtime il prossimo 3 novembre con la sua seconda stagione e vedrà anche il ritorno nel cast di Frank Langella nei panni di Sebastian Piccirillo, il padre di Jeff e produttore del suo show di pupazzi; Judy Greer nel ruolo di Jill, la sua moglie separate; e Catherine Keener nei panni di Didi, sorella di Jeff e burattinaia.

Per ulteriori approfondimenti vi consigliamo di leggere la nostra recensione della prima stagione di The Kidding.