Kidding: il trailer dello show che riunisce Jim Carrey e Michel Gondry

Jim Carrey è pronto a tornare in tv per la sua prima serie da protagonista. Ci voleva Michel Gondry per convincere Carrey ad accettare il ruolo nella serie Kidding, di cui è stato diffuso il trailer. I due hanno già lavorato insieme nel film Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Se mi lasci ti cancello), diretto da Gondry e interpretao da Carrey.

Creato e scritto da David Holstein, Kidding vede Jim Carrey nei panni di Jeff, alias Mr. Pickles, icona della tv per bambini, dotato di enorme gentilezza e compassione, che vengono messe alla dura prova quando è costretto ad affrontare una crisi familiare. Al suo fianco c'è Deirdre, colei che costruisce tutti i burattini del suo programma.

Kidding vanta un cast stellare che comprende anche Catherine Keener, Judy Greer e Frank Langella. Il tono sembra quello malinconico che caratterizza spesso le opere di Michel Gondry.

L'impressione è che Kidding possa rivelarsi un bellissimo ritorno sulle scene per Jim Carrey, dopo che negli ultimi tempi l'attore aveva fatto parlare di sé soprattutto per le sue dichiarazioni pubbliche.

Jim Carrey è reduce dal documentario sul comico Andy Kaufman, girato da Chris Smith. Il film, Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton è stato presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e racconta il lavoro dietro le quinte del film Man on the Moon di Milos Forman e lo straordinario lavoro interpretativo di Carrey nelle vesti di Kaufman.