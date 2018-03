Kiefer Sutherland molto probabilmente non tornerà a recitare in 24

A quanto pareha appeso il microfono al chiodo: sarà quasi improbabile vederlo interpretare di nuovo l'agentenello show. Basta terrorismo per la serie TV, che probabilmente vedrà l'introduzione di un protagonista femminile.

Sembra proprio che Kiefer Sutherland non abbia nessun intenzione di vestire di nuovo i panni dell'agente Jack Bauer nella serie TV 24, almeno in un prossimo futuro. Nel corso delle varie stagioni lo abbiamo visto combattere contro il terrorismo e prevenire delle dannose cospirazioni ai danni del governo, e spesso fallire nel tentare di proteggere i suoi cari. Dopo un po' però lo show ha cominciato a perdere il mordente di una volta, con episodi spesso gli uni uguali agli altri e con poca inventiva, cosa che ha portato il pubblico a calare di volta in volta fino ad arrivare alla sua cancellazione, già confermata alla fine dell'ottava stagione.

Anche i progetti successivi alla serie TV, ma sempre legati a 24, hanno avuto poca fortuna: nel 2017 24 Legacy ad esempio, che vede come protagonista Corey Hawkins, ha faticato ad ottenere il consenso della stampa ed è stato cancellato dopo solo una stagione.

Il futuro dello show probabilmente si tingerà di rosa, con l'arrivo di un'attrice nel ruolo di protagonista, e come ha confermato Gary Newman di FOX probabilmente le tematiche affrontate non saranno più il terrorismo e le minacce globali, che pare ormai abbiano già avuto il loro momento di gloria.