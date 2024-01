Kieran Culkin batte Pedro Pascal ai Golden Globe e non resiste: 'Succ**amelo'

Nella notte in cui si è svolta la cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2024, al momento della vittoria di Kieran Culkin come miglior attore protagonista in una serie drammatica, Succession, l'attore non ha saputo resistere e ha mandato ironicamente "a quel paese" il collega e rivale Pedro Pascal, candidato per la sua prova in The Last of Us.

L'attore di Succession ha finalmente portato a casa il premio durante la cerimonia di domenica, dopo tre precedenti nomination sempre per il suo ruolo di Roman Roy nell'acclamata serie drammatica della HBO. È il primo anno che Culkin concorre nella categoria degli attori protagonisti, insieme ai co-protagonisti Jeremy Strong e Brian Cox, entrambi già vincitori del premio.

Tutti e tre gli attori si confronteranno nuovamente lunedì prossimo alla 75ª edizione degli Emmy Awards. Qui trovate tutti i vincitori dei Golden Globe 2024.

Come detto, Culkin ha battuto anche Pedro Pascal, nominato per il suo ruolo in The Last Of Us, che l'attore ha riconosciuto nel suo discorso. "Succ**amelo, Pedro. Il premio è mio", ha scherzato, suscitando anche una risata da parte di Pascal. Per Jesse Armstrong, Succession è terminato al momento giusto, specialmente dopo la vittoria ai Golden Globe.

Ma, in realtà, Culkin ha ammesso che il premio non era solo suo, aggiungendo: "Questo è un premio per tutto il team". Sebbene questa sia la prima vittoria di Culkin, l'attore era stato anche nominato per un Golden Globe nel 2003 come miglior attore in un film musicale o commedia per il suo ruolo in Igby Goes Down.

I Golden Globe si sono tenuti domenica al Beverly Hilton, con Jo Koy a condurre la cerimonia. L'evento di quest'anno ha incluso due nuove categorie - Cinematic and Box Office Achievement e Best Stand-Up Comedian on Television andati rispettivamente a Barbie e ad Armageddon di Ricky Gervais - ma gli annuali premi onorari alla carriera Cecil B. DeMille e Carol Burnett sono stati rimossi.