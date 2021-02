Kierna Shipka vuole tornare nei panni di Sabrina per Riverdale: ecco cosa ha detto la star

Nel corso di una recente intervista promozionale Kierna Shipka, la giovane protagonista della fortunata serie tv di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, ha parlato di un possibile ritorno nei panni della celebre strega per Riverdale.

Nel corso delle sue quattro stagioni il fantasy di Netflix ha già incrociato la sua strada con il teen-trama di The CW, e i fan erano in attesa di nuovi crossover prima che la compagnia di streaming on demand annunciasse la fine della serie dedicata a Sabrina.

Sebbene la star Kiernan Shipka non sia a conoscenza di futuri piani per riportare il personaggio nell'universo narrativo di The CW, è decisamente pronta ad accettare l'incarico. "Sento che Sabrina potrebbe sicuramente tornare in vita se volesse", ha detto al conduttore televisivo Tommy Didario. "È molto intelligente. Credo che dopo un po' di tempo passato nell'al di là Sweet Hereafter inizierà ad annoiarsi, a sentire la mancanza dei suoi amici, quindi penso che un suo ritorno sia possibile. Non è mai stata a Riverdale e mi piacerebbe comunque andarci, vorrei dare un'occhiata a quel posto quindi credo che sia una possibilità. In realtà ci sono molte possibilità, ma sono decisamente aperta all'idea di interpretarla di nuovo."

Insomma niente piani ma tante suggestioni, inclusa la possibilità che la serie venga riaperta da HBO Max. Ma anche in questo caso la Shipka si smarca: "Non so nulla di HBO Max", ha risposto.

Per altri approfondimenti: