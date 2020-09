Kiernan Shipka: 5 curiosità sulla protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Dopo la notizia della cancellazione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina da parte di Netflix, e la petizione per rinnovare Sabrina per una parte 5, una delle attrici con il futuro più incerto sembra essere proprio la protagonista dello show, Kiernan Shipka, popolare tra i fan per la sua naturalezza sul set.

Le buone recensioni di pubblico e critica non sono bastate a Le Terrificanti Avventure di Sabrina per trovare una nuova "casa", (proprio di pochi giorni fa è stata demolita la vera e propria casa Spellman, set della serie) nonostante i rumor insistenti dell'interessamento di HBO Max.

Nonostante il suo show sia appeso a un filo, la giovane Kiernan Shipka rimane una delle attrici emergenti più interessanti nel panorama americano, e non sarà di certo faticosa per lei la ricerca di nuovi ruoli. Proprio per questo motivo, ci sembra utile conoscere più da vicino l'interprete della strega teenager Sabrina Spellman. Eccovi alcune curiosità su di lei!

Il suo background : Kiernan è nata il 10 novembre del 1999. Il padre, John Young Shipka è un imprenditore edile, mentre la madre, Erin Ann, si è sempre occupata della piccola Kiernan e di sua sorella nella loro casa a Chicago, Illinois. Già dal 2006 la famiglia Shipka si è trasferita a Los Angeles , per seguire le ambizioni della giovanissima attrice.

: Kiernan è nata il 10 novembre del 1999. Il padre, è un imprenditore edile, mentre la madre, Erin Ann, si è sempre occupata della piccola Kiernan e di sua sorella nella loro casa a Chicago, Illinois. Già dal 2006 la famiglia Shipka si è trasferita a , per seguire le ambizioni della giovanissima attrice. I primi ruoli : ed è proprio del 2006 la sua prima parte in una serie TV, con un piccolo ruolo nella serie Detective Monk . Ma la sua vera consacrazione avviene nel 2007 , quando entra nel cast dell'acclamatissima Mad Men , nei panni di Sally Draper , la figlia del protagonista Don Draper ( Jon Hamm ). La partecipazione a Mad Men è stata per la Shipka una vera e propria rampa di lancio per la sua carriera.

: ed è proprio del 2006 la sua prima parte in una serie TV, con un piccolo ruolo nella serie . Ma la sua vera consacrazione avviene nel , quando entra nel cast dell'acclamatissima , nei panni di , la figlia del protagonista Don Draper ( ). La partecipazione a Mad Men è stata per la Shipka una vera e propria rampa di lancio per la sua carriera. I premi : dopo essere stata candidata per ben quattro volte, tra il 2009 e il 2012, per gli Young Artist Awards , nel 2014 è stata inclusa da Time nella lista dei "25 teenager più influenti" di quell'anno, e da IndieWire tra i "20 attori sotto i 20 anni da tenere d'occhio".

: dopo essere stata candidata per ben quattro volte, tra il 2009 e il 2012, per gli , nel 2014 è stata inclusa da nella lista dei "25 teenager più influenti" di quell'anno, e da tra i "20 attori sotto i 20 anni da tenere d'occhio". Gli hobby : Kiernan pratica ballo da sala sin dall'età di 5 anni, ed è appassionata di Muay Thai.

: Kiernan pratica ballo da sala sin dall'età di 5 anni, ed è appassionata di Muay Thai. La passione per l'Italia e la relazione con Christian Coppola: nonostante la Shipka non pubblichi sul web molti aggiornamenti sulle sue relazioni, essendo una ragazza molto riservata, nel 2019 siamo venuti a conoscenza della sua relazione con Christian Coppola, appartenente alla leggendaria famiglia di registi Coppola, e anch'egli impegnato a costruirsi una carriera nel mondo della regia cinematografica. I due sono stati fotografati durante una vacanza a Roma, dove hanno girato anche uno spot per Fendi, in un remake di Vacanze Romane. La stessa Shipka ha poi confermato la relazione con Coppola, e ha dichiarato il suo amore per l'Italia e la città eterna.

Quante curiosità conoscevate sulla giovane attrice? Fatecelo sapere nei commenti!