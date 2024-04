Kiernan Shipka dice addio a Chance Perdomo:'Era una persona splendida'

Kiernan Shipka, protagonista della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina, ha reso omaggio al collega Chance Perdomo, scomparso prematuramente a 27 anni in un incidente motociclistico, con il quale aveva lavorato sul set. L'attrice ha dedicato un lungo messaggio all'amico, condividendo foto e video del loro rapporto.

"Oh, ragazzo. Questa fa male" esordisce Shipka nel post "Era un'anima unica nel suo genere. Proprio la forza più ardente, creativa, amorevole, connessa e premurosa che potreste immaginare... Giocherellone quanto gentile. Amorevole quanto divertente. Non ha mai smesso di farmi ridere e non ha mai smesso di tenermi con i piedi per terra (O di farli sollevare se mi portava in spalla, cosa che faceva spesso. Grazie Chance)".



L'attrice finisce il messaggio con una chiusura toccante:"La sua umanità è stata un dono generoso per me e per tante persone. È davvero difficile immaginare questo mondo senza di lui. L'ho amato con tutto il mio cuore. Lo amerò sempre". Chance Perdomo ha interpretato Ambrose Spellman, cugino di Sabrina e potente stregone.

Le star di The Boys hanno ricordato Chance Perdomo e anche Patrick Schwarzenegger, collega di Perdomo in Gen V, ha condiviso su X un messaggio di ricordo:"Che giovane talentuoso attore e grande amico andato via troppo presto. È stato un piacere lavorare con lui in Gen V".

Anche altri membri del cast di Gen V gli hanno dedicato parole emozionantil; il giovane attore aveva Chance Perdomo è scomparso a causa di un incidente in moto lo scorso 29 marzo.

