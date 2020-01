Kiernan Shipka nel poster della terza parte de Le terrificanti avventure di Sabrina

Dopo il successo delle prime due parti, Le terrificanti avventure di Sabrina stanno per tornare con la terza parte dello show Netflix con protagonista l'ex star di Mad Men, Kiernan Shipka. Sabrina si dirige verso l'inferno nel nuovo poster del terzo ciclo di episodi, dopo i fatti che hanno portato alla conclusione della seconda parte dello show.

I nuovi episodi de Le terrificanti avventure di Sabrina saranno disponibili su Netflix dal 24 gennaio. La terza parte dello show vede Sabrina travolta dagli eventi strazianti che hanno concluso la seconda parte. Sebbene abbia sconfitto suo padre, Lucifero, il Signore Oscuro rimane intrappolato nella prigione umana del fidanzato della ragazza, Nicholas Scratch.

Sabrina non riesce a convivere con sé stessa, sapendo che Nicholas si è sacrificato e sta soffrendo, bruciando all'inferno sotto l'occhio vigile di Madame Satana; con l'aiuto dei suoi amici mortali, ovvero Harvey, Rosalind e Theo, Sabrina cerca di liberare Nick dalla dannazione eterna per riportarlo fra le sue braccia.



Tuttavia Sabrina dovrà assumere il titolo di 'Regina' per difendere il trono lasciato vacante dal Signore Oscuro, dal Principe dell'Inferno Calibano.

Nel frattempo a Greendale una tribù di pagani cercano di far risorgere un antico male.

La serie si dirige verso trame sempre più terrificanti ma non abbandonerà l'impronta drammatica adolescenziale a tinte horror. E i fan iniziano a chiedersi se vedranno un crossover con Riverdale.

Il trailer di Sabrina potrebbe arrivare a breve mentre un first look con Ross Lynch è già stato pubblicato.