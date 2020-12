Kiernan Shipka sensuale come non mai nelle foto de Le terrificanti avventure di Sabrina

L'account Twitter ufficiale per la serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina nelle scorse ore ha condiviso alcune nuove foto del dietro le quinte dell'attesa Parte 4, che arriverà su Netflix dal 31 dicembre prossimo.

A catturare l'attenzione dei fan è soprattutto la prima delle quattro foto mostrate nel post in calce all'articolo, quella che si concentra sull'attrice protagonista Kiernan Shipka più provocante che mai con indosso un abito rosso di pizzo molto velato.

Le altre tre immagini si concentrano una sull'attore Lachlan Watson, che interpreta Theo Putnam, in posa a torso nudo davanti ad uno specchio con schizzi di sangue sul viso, una su Lucy Davis (Hilda Spellman) vestita come la sposa di Frankenstein e un'ultima su Miranda Otto (Zelda Spellman) e Michelle Gomez (Madam Satan).

Le foto sono state pubblicate pochi giorni dopo che l'attore Gavin Leatherwood, che interpreta Nicholas Scratch, ha dichiarato a CBR: "Credo che Nick non sarebbe quello che è senza Sabrina, è molto guidato dall'amore. Nick è come una lanterna che non è mai stata accesa fino a quando Sabrina non è entrata nella sua vita portando quella luce, grazie a lei ha visto il mondo in un modo completamente nuovo".

I fan ricorderanno che Nick è uno stregone che Sabrina ha salvato spingendosi negli inferi durante la terza stagione. I nuovi episodi vedranno la protagonista alle prese proprio con questa storia d'amore con Nick, senza dimenticare l'apocalisse imminente da evitare.

Per altre letture: