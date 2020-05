Kiko Nalli e Ambra Lombardo: 'Non ci vediamo ma siamo innamorati'

La storia tra Kiko Nalli e Ambra Lombardo continua. L'ex marito dell'opinionista di "Uomini e Donne" Tina Cipollari ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip 16, dove ha conosciuto Ambra e se ne è innamorato.

Da quel momento sono diventati inseparabili, e la relazione ha resistito nonostante qualcuno pensasse che non erano destinati a durare molto come coppia. Usciti dal reality show, i due hanno fatto coppia fissa, ed è proprio Kiko a confermarlo in un'intervista fatta al programma tv "Vieni da me", dove, ospite di Caterina Balivo, parla proprio dell'amore che lo lega ad Ambra.

Alla conduttrice racconta: "Non ci vediamo da tre mesi a causa del Covid ma stiamo insieme", ma alla domanda su eventuali figli risponde "Mai dire mai, ma io ho già dato..", riferendosi ai tre figli che ha avuto dalla sua ex moglie Tina Cipollari, con la quale ha rotto nel 2018, poco prima di partecipare allo show TV che gli ha fatto incontrare Ambra Lombardo.

Lei, insegnante di Lettere e Storia, tiene molto alla sua carriera e sui social delizia i suoi followers con dirette culturali. Dopo il GF Vip ha avuto un grande successo mediatico dovuto alla sua bellezza e bravura, e prima dell'emergenza sanitaria partecipava come ospite nel programma TV "La Repubblica delle Donne" condotto da Chiambretti.

Dunque Kiko e Ambra, seppur divisi, si amano. E per restare in tema GF Vip, è stato rivelato il nome di un probabile concorrente del Grande Fratello Vip della prossima stagione. Per quanto riguarda altri show in programmazione, Italia's Got Talent sta per tornare con una novità per la giuria.