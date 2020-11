Killers of The Cosmos, Aidan Gillen presenterà la serie di documentari su Science Channel

Dopo il grande successo di Game of Thrones nei panni dell’indimenticato e indimenticabile Ditocorto, Aidan Gillen presenterà una serie di documentari per Discovery Science Channel in cui interpreterà un detective che esamina fenomeni pericolosi nell'universo.

Deadline riporta che la serie in sei parti è prodotta dalla società di produzione britannica Wall To Wall di proprietà della Warner Bros e le riprese si sono svolte negli Stati Uniti durante la pandemia di coronavirus.



La post-produzione dello show è iniziata, anche se riprese aggiuntive sono ancora in corso le fonti riferiscono che Gillen sarà un detective in stile del detective Philip Marlowe di Raymond Chandler che dà la caccia alle minacce esistenziali per l'umanità in una serie di fatti specialistici con una svolta simile alle graphic novel.



Killers Of The Cosmos è per ora il titolo provvisorio di questa nuova intrigante serie. Discovery ha rifiutato di commentare ma è probabile che il debutto arriverà l'anno prossimo.



Dopo Game of Thrones Gillen ha ricoperto un ruolo importante in Peaky Blinders nei panni di Aberama Gold, recentemente l'attore ha parlato della violenza dello show e lo scrittore e showrunner di Peaky Blinders Steven Knight ha rivelato i personaggi che rimpiange di aver fatto morire.

L'ultimo progetto in ordine di tempo di Gillen è Project Blue Book, che si basa sulle reali indagini condotte sugli UFO dove interpreta l'astrofisico molto scettico sugli Unidentified Flying Object, la serie è stata cancellata dopo due stagioni.